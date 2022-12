Baldoni (Acn): 'Intelligenza Artificiale legata a trasformazione digitale'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Il tema dell’intelligenza artificiale è intrinsecamente legato alla velocità della trasformazione digitale: più si affermerà e più la trasformazione digitale aumenterà il suo impatto. Come la cybersecurity, l’inte...

(Adnkronos) – "Il tema dell’intelligenza artificiale è intrinsecamente legato alla velocità della trasformazione digitale: più si affermerà e più la trasformazione digitale aumenterà il suo impatto. Come la cybersecurity, l’intelligenza artificiale è un tema olistico. Non abbiamo solo bisogno di tecnici preparati sul tema, ma anche di tutta una serie di figure con varietà di competenze e background, che ci aiutino a navigare nella complessità del mondo sempre più tecnologico". Ad affermarlo è stato Roberto Baldoni, Direttore Generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, intervento alla presentazione a Roma della ricerca 'Intelligenza Artificiale: una sfida contemporanea' realizzata dall’International Corporate Communication Hub con la Iulm.