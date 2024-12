Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri sera, sabato 30 novembre, Federica Pellegrini ha ripercorso gli ultimi giorni trascorsi: dal ‘licenziamento’ di Angelo Madonia, all’arrivo di Samuel Peron, al suo infortunio e alla successiva sostituzione con Pasquale La Rocca, fino al successo inaspettato dell’atleta nella decima puntata.

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini su Angelo Madonia

“Sabato sera è stato mandato all’aria un rapporto che è stato creato neanche molto facilmente devo dire. In due mesi di lavoro, forse per la prima volta eravamo centrati in un ballo, che fatalità ci era riuscito anche bene, rovinare così quel momento è stato una grande delusione”.

Ripercorrendo quanto accaduto negli ultimi giorni con Angelo Madonia, a seguito del suo licenziamento dal programma, Federica Pellegrini ha raccontato di essersi sentita sola e di aver assistito a un grande scompiglio dietro le quinte. Ha spiegato di essersi arresa, riconoscendo che, nonostante il dispiacere, la situazione non fosse stata causata da lei.

“Quello che è successo ha messo in difficoltà una produzione che deve mantenere un’etica abbastanza salda“.

Federica Pellegrini in coppia con Samuel Peron: l’infortunio e la sostituzione

La chiamata improvvisa di Samuel Peron per affiancare Federica Pellegrini in semifinale è stata seguita da un’altra sfortuna. Infatti, durante le prove di venerdì, Peron ha subito un infortunio con una lesione di terzo grado al polpaccio, costringendolo a essere sostituito da Pasquale La Rocca.

Federica Pellegrini, visibilmente commossa, si unisce ai ringraziamenti della conduttrice e afferma:

“Volevo ringraziare Samuel perché in questa settimana ci siamo divertiti tantissimo“.

Il percorso della Pellegrini, però, non si è fermato lì: la produzione ha chiamato Pasquale La Rocca, sapendo che Nina Zilli non avrebbe più ballato a causa di un infortunio. Così, La Rocca è corso in suo aiuto, affiancando l’atleta e continuerà a farlo fino alla fine del suo percorso.

Federica Pellegrini e Pasquale la Rocca vincono la decima puntata

Dopo l’addio di Angelo Madonia e l’infortunio di Samuel Peron, l’ex campionessa di nuoto si è esibita con Pasquale La Rocca. La coppia ha eseguito un paso che ha convinto pienamente la giuria.

I voti dei giurati e quelli del pubblico sui social hanno decretato la vittoria della coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Grazie a questo risultato, la nuotatrice accede alla semifinale del 14 dicembre con un bonus di 30 punti.