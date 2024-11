A rischio l’esibizione di Federica Pellegrini prevista per oggi, sabato 30 novembre, dopo che Samuel Peron, chiamato a sostituire Angelo Madonia e affiancare come insegnante di danza l’ex campionessa olimpionica a Ballando con le Stelle, si sarebbe infortunato al ginocchio. La notizia si è diffusa a seguito di un post sull’account X “Cinguetterai”, che fa sapere dell’infortunio di Peron. Attualmente non ci sono comunicazioni ufficiali dal produzione del programma di ballo condotto da Milly Carlucci, anche se sembra che la conduttrice abbia già trovato un altro insegnante da far danzare in coppia con la Pellegrini.

Rischia l’esibizione a Ballando con le Stelle di Federica Pellegrini dopo che Samuel Peron si sarebbe infortunato

Queste le parole riportate nel tweet: “Federica Pellegrini potrebbe non ballare con Samuel Peron. Pare che Samuel, chiamato a sostituire Angelo Madonia, si sia fatto male al ginocchio e sarebbe a rischio la sua partecipazione“. La Divina era già stata raggiunta dai microfoni di Striscia la notizia tramite Valerio Staffelli, che le aveva assegnato un Tapiro d’oro: “Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”, aveva affermato riferendosi con ogni probabilità al litigio in diretta con Selvaggia Lucarelli.

Dopo la sostituzione di Madonia, infortunato al ginocchio il nuovo insegnante di danza, Samuel Peron

La concorrente aveva inoltre spiegato di aver notato alcuni atteggiamenti ritenuti fastidiosi da parte di Madonia: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro“.