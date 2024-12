Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini con Samuel Peron: "Settimana complicata"

Primo video insieme per Federica Pellegrini e Samuel Peron dopo l'allontanamento di Madonia da Ballando con le Stelle

Dopo che Angelo Madonia è stato allontanato, la concorrente e il suo nuovo insegnante di danza si mostrano insieme sui social in vista della prossima diretta di Ballando con le Stelle. Sorrisi, abbracci e scherzi da parte di Federica Pellegrini e Samuel Peron, che appaiono insieme per la prima volta in un video sui social dopo la decisione di sostituire il maestro Angelo Madonia.

La storica figura dell’insegnante di danza è stata chiamata dalla produzione per continuare il percorso di Ballando con le stelle della campionessa, che sembra stanca ma soddisfatta dei primi giorni di lavoro con il suo nuovo partner.

“Io come al solito cerco di essere esigente in sala prove, la insulto e lei ride”, ha iniziato Peron nell’ironico video che lo mostra affianco a Federica mentre raccontano le prime impressioni. “È stata una settimana difficile perché sulla tabella di marcia siamo partiti a lavorare insieme un giorno dopo, per preparare due coreografie – ha detto invece la Pellegrini – Abbiamo dovuto rifare anche quella dello spareggio. Ci abbiamo messo quattro giorni, ma mi ha disintegrato. Infatti guardatemi… Però domani sarò truccata”.

Samuel ha continuato ironicamente: “Sta reagendo in modo diverso rispetto alle altre!”. Dal video emerge una bella sintonia tra la coppia, che questa sera gareggerà insieme per la prima volta dopo una settimana piena di tensioni a causa dell’allontanamento di Madonia, dovuto alle “distrazioni” nei confronti della fidanzata Sonia Bruganelli. Il risultato di questa nuova sinergia si vedrà stasera nella puntata, ma l’entusiasmo dei telespettatori è già palpabile dai commenti: “Più intesa dopo 4 giorni che dopo 2 mesi”, scrive qualcuno.