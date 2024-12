Angelo Madonia, dopo 15 anni di lavoro come ballerino a Ballando con le Stelle, è stato “cacciato” dal programma di Rai1. E ora, passati alcuni giorni dalla notizia, Madonia condivide sui social un lungo messaggio di addio in cui ringrazia tutti, comprese Milly Carlucci e la sua allieva Federica Pellegrini.

Il messaggio d’addio

Scrive Madonia su Instagram, ricordando i suoi inizi: “Era il 2006. Entravo per la prima volta in questo studio, giovane e con le tasche piene di sogni. Da allora, Ballando con le Stelle è stato molto più di un programma: è stata una casa, una famiglia, un viaggio indimenticabile. In questi anni ho avuto l’onore di condividere il palco con talenti e persone straordinarie, raccontare storie attraverso la danza e crescere come uomo e artista. Ma ogni passo, ogni coreografia, ogni applauso è stato possibile solo grazie a chi ha creduto in me.”

Ringrazia quindi la conduttrice: “Grazie, Milly. Sei stata una guida, una fonte d’ispirazione e il cuore pulsante di tutto questo. E grazie a tutto il tuo staff: dietro ogni luce, ogni nota, ogni spettacolo, c’è un lavoro instancabile ed il vostro amore per lo spettacolo.”

Le parole su Federica Pellegrini

Madonia passa poi a ringraziare la sua ultima allieva. Scrive: “Ballare con una leggenda come Federica Pellegrini è stato un privilegio… Grazie, Federica, per la forza e la professionalità mostrata. Continua così. La danza è la mia vita. È il linguaggio con cui parlo, con cui esprimo amore, dolore, gioia. E voi, il pubblico, siete stati la mia energia, il mio motore, il mio perché. Ballando con le Stelle non è solo un programma. È un pezzo della mia anima.”

L’allontanamento di Angelo Madonia

Non sono ancora del tutto chiare le ragioni dell’allontanamento del ballerino dal programma. Nel corso dell’ultima puntata, Madonia ha avuto un duro scontro con la giudice Selvaggia Lucarelli, ma non si sa se è stato questo a decretarne la “cacciata”. La notizia della sua esclusione dal cast è arrivata tramite una nota diffusa dalla Rai, e tra le motivazioni si legge: “Divergenze professionali emerse nel corso della trasmissione”.