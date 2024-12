La tensione è aumentata nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, in onda ieri, sabato 30 novembre, dopo l’annuncio di alcune anticipazioni sull’intervista di Sonia Bruganelli a Belve. Da lì sono scaturiti nuovi scontri con i giurati, con Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano che hanno attaccato la concorrente.

Nuovi scontri in diretta a Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli contro Sonia Bruganelli

All’inizio della serata, prosegue la manche di ripescaggio, con le coppie eliminate che cercano di ottenere un’opportunità per rientrare in gara. Tra queste, arriva anche il turno di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

Le discussioni non tardano ad arrivare, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’imprenditrice nell’ultima registrazione di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani.

L’opinionista ha esordito con una frecciata diretta:

“Sonia, a te piace dichiarare guerra, prendi il fucile, spari e poi arrivi qui aspettandoti pure che nessuno ti dica nulla. La verità è che a te piace dichiarare guerra, spari e quando ti arriva il rinc*** dici ‘oh mio Dio’“.

Queste parole hanno scatenato la reazione della Bruganelli:

“Io ho scelto di non maneggiare le armi da quando sto da questa parte. Il rinc***? Forse non tocca a me”.

A proposito di dichiarazioni di guerra, Lucarelli afferma che il gesto di Madonia, che ha postato la card della fidanzata invece di quella di Federica Pellegrini, non fosse elegante. Si riferiva ai post sui social pubblicati quella sera dal ballerino. Lo scontro si conclude definitivamente in questo punto, poiché, al termine della manche di ripescaggio, viene annunciata l’eliminazione della coppia Bruganelli-Aloia.

Ballando con le Stelle: scontro tra Alberto Matano e Sonia Bruganelli

Alberto Matano, dopo aver elogiato Sonia Bruganelli per aver continuato a ballare nonostante l’infortunio alle costole, che l’ha costretta a indossare un corpetto e a ignorare il dolore, non ha esitato a esprimere anche altre opinioni in merito alle dichiarazioni rilasciate dalla donna a Belve.

“Ti voglio dire una cosa, capisco benissimo che si possa avere un atteggiamento di non condivisione, di ribellione nei confronti della giuria, però mettere in dubbio quello che noi facciamo e soprattutto dire cose non vere, perché mi sono fatto dare i dati, sono pubblici e si possono verificare e hai ballato quanto gli altri, a volte anche di più, non mi è piaciuto e lo trovo ingeneroso nei confronti di noi che lavoriamo qui“.

Bruganelli ha spiegato che, secondo lei, il suo percorso a Ballando con le Stelle aveva un senso, ma che purtroppo non è riuscita a far fronte alla situazione. Ha aggiunto che, non avendo grandi doti fisiche, la sua partecipazione era diventata prevalentemente uno scontro verbale.