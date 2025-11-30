Ballando con le Stelle: Scopri i Semifinalisti della Decima Puntata!

La decima puntata di Ballando con le stelle ha portato tensione e spettacolo, poiché i concorrenti si sono sfidati per conquistare un posto tra i semifinalisti. Condotta da Milly Carlucci, la serata ha visto emozioni forti e performance straordinarie che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo.

In questa fase del programma, ogni dettaglio conta e i concorrenti sapevano che la competizione si stava intensificando.

Con il tesoretto in palio, le coppie erano pronte a dare il massimo per ottenere il punteggio migliore possibile dai giurati.

Il trionfo di Andrea Delogu e Nikita Perotti

La coppia composta da Andrea Delogu e Nikita Perotti ha brillato nella decima puntata, esibendosi in un freestyle che ha incantato la giuria, totalizzando un punteggio perfetto di 50 punti. Questo straordinario risultato è stato ulteriormente potenziato dai 25 punti del tesoretto, portandoli a un totale di 75 punti, garantendo loro l’accesso alla finale.

Performance di Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca

Un’altra esibizione di spicco è stata quella di Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, che hanno danzato un paso doble con grande passione. I loro sforzi sono stati premiati con un punteggio di 57 punti, grazie anche ai 10 punti bonus ricevuti per la vittoria della settimana precedente. I giurati hanno riconosciuto la loro crescita e il loro impegno, rendendo la loro performance memorabile.

Le altre coppie in gara e le sfide

Molte altre coppie hanno mostrato il loro talento, tra cui Martina Colombari e Luca Favilla, che hanno presentato un tango argentino guadagnando 48 punti. Anche Filippo Magnini e Alessandra Tripoli hanno ottenuto lo stesso punteggio con un’altra esibizione di freestyle. Tuttavia, la performance di Rosa Chemical e Erica Martinelli con un boogie ha conquistato 40 punti, dimostrando che la competizione era serrata.

Le decisioni della giuria e dei tesoretti

Dopo le esibizioni, i giurati hanno assegnato i loro voti, e si sono aperte le votazioni per i tesoretti. Alberto Matano ha scelto di premiare Andrea e Nikita, mentre Rossella Erra ha deciso di dare il suo tesoretto a Fabio Fognini e Giada Lini, i quali, nonostante le difficoltà, hanno mostrato grande determinazione. La loro scelta si è rivelata strategica, dando una spinta necessaria a chi era in difficoltà.

Eliminazioni e futuro del programma

Nonostante le performance di alto livello, la serata ha portato all’eliminazione di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Tuttavia, Milly Carlucci ha rassicurato i concorrenti, promettendo un’opportunità di ripescaggio nella prossima puntata. Questo ha mantenuto vive le speranze di chi è stato eliminato, rendendo il clima della competizione ancora più avvincente.

Con il rientro di alcune coppie e l’assegnazione dei punti, il percorso verso la finale si fa sempre più interessante. Le coppie semifinaliste di questa edizione sono: Andrea Delogu, Fabio Fognini, Barbara d’Urso, Filippo Magnini, Martina Colombari e Rosa Chemical.

La prossima settimana si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese, con un’ulteriore possibilità per i concorrenti di dimostrare il proprio valore e strappare il biglietto per la finale.