Balneari: Bergamini, 'FI conferma impegno a tutela comparto'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatta della prima riunione del Tavolo interministeriale per la mappatura delle concessioni balneari che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi, alla presenza dei ministeri competenti e delle associazioni rappresentative degli imprenditori del settore”. Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, vice capogruppo alla Camera di Forza Italia, sottolineando l'importanza di un approccio condiviso per affrontare le sfide e cogliere le opportunità nel settore delle imprese balneari.

"Forza Italia – prosegue – è fortemente impegnata nella tutela delle imprese balneari. Questa prima riunione rappresenta un passo significativo verso una gestione moderna e attenta delle concessioni; continueremo a lavorare in stretta collaborazione con i ministeri competenti e le associazioni imprenditoriali per giungere ad una mappatura completa delle nostre coste in merito alla quantità e qualità di risorse ancora disponibili. Le imprese del comparto balneare – conclude – svolgono un ruolo fondamentale nell’economia nazionale e nella promozione del turismo sul nostro territorio: dobbiamo agire per garantire un ambiente favorevole e stabile per il loro sviluppo e prosperità.”