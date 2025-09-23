Bambina di 3 anni spara, il colpo la raggiunge in faccia: genitori nel mirino

Il fatto è accaduto il giorno di Capodanno a Gardone Valtrompia: l'arma era regolarmente detenuta dal padre.

A Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia, la mattina di Capodanno, una bambina di 3 anni ha sparato con la pistola del padre, con il colpo che l’ha raggiunta in faccia. Ora i genitori della piccola sono nei guai.

Il 1 gennaio scorso, una bambina di appena 3 anni ha preso la pistola del padre, regolarmente detenuta ma lasciata incustodita sul comodino della camera da letto, e ha sparato.

Il colpo l’ha raggiunta in faccia. La piccola è sopravvissuta, costretta però a subire diversi interventi chirurgici. I genitori della bambina ha ricevuto ieri l’avviso di chiusura delle indagini, è stato appurato che a sparare è stata proprio la piccola, in quanto sulla pistola c’erano le impronte di tutti e 4 i membri della famiglia, sul grilletto solo della bambina.

Il padre della bambina di 3 anni che la mattina di Capodanno, a Gardone Valtrompia, ha sparato un colpo di pistola ferendosi in volto, deteneva l’arma regolarmente e, subito dopo il fatto, ha dichiarato che teneva la pistola per paura dei ladri. Le accuse contestate dalla Procura ai genitori della piccola sono omessa custodia dell’arma e lesioni colpose gravissime, per la madre l’ipotesi di reato riguarda solo le lesioni.