La scomparsa di Melodee, una bambina di 9 anni della California, ha acceso l’allarme tra le autorità e sconvolto la comunità di Lompoc. La piccola non viene vista da quasi due settimane, dopo che la scuola ha segnalato la sua “assenza prolungata” alle forze dell’ordine. Le indagini rivelano circostanze inquietanti.

Scomparsa una bambina di 9 anni: la comunità in apprensione

La scomparsa di Melodee, una bambina di nove anni della California, ha scosso profondamente la comunità locale e ha attirato l’attenzione delle autorità federali e statali. La piccola è sparita il 14 ottobre, dopo che la scuola ha segnalato la sua assenza prolungata. Quando gli agenti si sono recati a casa della famiglia a Lompoc, la bambina non era presente e la madre, Ashlee, 35 anni, non ha fornito spiegazioni verificabili sul suo allontanamento.

Da quasi due settimane, le ricerche si concentrano sui suoi ultimi movimenti e sui potenziali contatti, mentre familiari e vicini vivono nell’angoscia, sperando ancora in un esito positivo. La vicenda ha suscitato una forte mobilitazione sui social e un’ondata di solidarietà in tutta la nazione.

“È lei”, bambina di 9 anni scomparsa nel nulla: diffuse due foto da brividi

Gli investigatori stanno scandagliando ogni dettaglio, dai filmati delle telecamere di sorveglianza ai tabulati telefonici, tentando di ricostruire il percorso della bambina. Alcune immagini recenti mostrano una bambina che potrebbe essere Melodee in compagnia della madre, con una parrucca a travestire il suo aspetto.

Secondo le autorità, tra il 7 e il 10 ottobre la donna avrebbe effettuato un lungo viaggio in auto attraversando più Stati a bordo di una Chevrolet Malibu bianca a noleggio, fino al Nebraska passando per il Kansas. L’FBI di Los Angeles collabora con lo sceriffo di Santa Barbara, confermando che la bambina potrebbe essere rimasta con la madre fino al 7 ottobre e sottolineando il rischio legato alla sua giovane età e alla lunga assenza.

La madre continua a non fornire informazioni, mentre i parenti paterni rivelano che per anni gli sarebbe stato impedito di avere contatti con la nipote. Lo sceriffo Bill Brown ha lanciato un appello ai cittadini affinché contribuiscano alle ricerche: l’obiettivo è riportare Melodee sana e salva tra le braccia della famiglia.