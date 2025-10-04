Ritrovata la 14enne scomparsa a Sarmato, Piacenza: con chi era e dove si trovava

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo. Dopo circa quattro giorni dalla scomparsa è stata ritrovata la 14enne di cui non si avevano più notizie a Sarmato, provincia di Piacenza. Ecco dove si trovava.

Buone notizie.

E’ stata ritrovata M.Q., la ragazza 14enne di Sarmato, in provincia di Piacenza, che il 30 settembre scorso si era allontanata da casa. Di lei si erano perse le tracce. I familiari avevano denunciato la scomparsa.

Con chi era quando è stata ritrovata

Al momento del ritrovamento la 14enne è stata ritrovata insieme a un altro amico, coetaneo, anche lui era scomparso nei giorni scorsi. Entrambi stanno bene e sono stati presi in custodia dai carabinieri della stazione di Chignolo Po che hanno avvisato i familiari.

L’annuncio della sindaca

La notizia è stata confermata anche dalla sindaca di Sarmato, Claudia Ferrari. “Poco fa è arrivata una notizia che ci riempie il cuore di gioia e ci fa tirare un sospiro di sollievo e scioglie tutta la tensione che come comunità abbiamo provato in questi giorni: M. è stata ritrovata e dalle prime informazioni sta bene. Sono poche le parole che vengono in mente ora”, ha scritto la sindaca in un post sui social.

“Come Sindaca e come voce di tutta la comunità voglio prima di tutto mandare un grandissimo abbraccio alla famiglia; in questi giorni ci siamo sentiti spesso ma quest’ultima telefonata è stata uno dei momenti preziosi che sicuramente ricorderò e ricorderemo”. E ancora si legge nel post: “Grazie a tutta la nostra comunità, fatta di persone che si sono arrivate per aiutare una ragazza di Sarmato; grazie ai volontari e alle volontarie, alle forze dell’ordine e alle istituzioni che si sono impegnati nelle ricerche – conclude – È una notizia che davvero emoziona e riempie il cuore. Ben tornata!”.

Le ricerche

L’ultima volta la 14enne era stata vista nei pressi di un passaggio a livello del comune piacentino, situato in Via Po. Le ricerche erano immediatamente scattate. Le operazioni ieri, venerdì 3 ottobre, si erano spostate anche nel Pavese, con i volontari della Protezione Civile e squadra di Vigili del fuoco impegnate nella zona.

Nelle scorse ore più persone avevano condiviso lo screen di un profilo Instagram di un ragazzo dicendo che probabilmente era coinvolto con la scomparsa della ragazza. Ma su indicazioni dei Carabinieri il Comune di Sarmato aveva riferito, in un altro post su Facebook, che il ragazzo non c’entrava nulla.

L’appello a “Chi l’ha visto?”

Dopo la scomparsa il padre della 14enne aveva lanciato un appello nella puntata di mercoledì di “Chi l’ha visto?” su Rai 3: “Qualsiasi cosa sia successa, torna a casa: le cose si sistemano, tutto si può riparare”. Finalmente poi è stata ritrovata e si dice stia bene.