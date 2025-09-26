Momenti di apprensione a Lecce, dove una ragazza di 12 anni è scomparsa dopo un litigio con la madre. La giovane si è allontanata da casa nella mattina di giovedì 25 settembre, facendo perdere le proprie tracce. Nell’ultima ora, però, è arrivato l’epilogo positivo.

Si allontana da casa dopo una lite con la mamma: 12enne scomparsa a Lecce

È scattato l’allarme a Lecce per la scomparsa di una bambina di 12 anni, Aurora Maria Giovanna Lezzi, di cui non si avevano più notizie dalla mattina di giovedì 25 settembre 2025. La giovane, residente nel quartiere Santa Rosa, sarebbe uscita di casa con l’intenzione di raggiungere la scuola, dove però non è mai arrivata. Secondo quanto emerso da una ricostruzione riportata da Il Quotidiano di Puglia, poco prima dell’allontanamento si sarebbe verificato un acceso confronto con la madre, che avrebbe spinto la ragazza a lasciare l’abitazione.

La donna, dopo essersi accorta della sparizione e del denaro mancante dal portafoglio – circa novanta euro –, si è rivolta immediatamente alle autorità competenti, sporgendo denuncia ai carabinieri e lanciando un appello sui social per sollecitare l’aiuto della cittadinanza.

Dalle prime verifiche è emerso che la minore non aveva con sé effetti personali, se non i documenti, l’abbonamento Sgm e il telefono cellulare, risultato però spento. La madre ha ipotizzato che la figlia potesse aver raggiunto la stazione o il City Terminal per dirigersi verso il centro-nord, forse Parma, Isernia o Bolzano, città individuate grazie alle cronologie di navigazione salvate sul computer di casa.

Lecce, 12enne scompare dopo litigio con la madre. L’annuncio di Chi l’ha visto: “Ritrovata a Parma”

Fortunatamente, la vicenda si è conclusa con un lieto fine. La ragazzina è stata rintracciata dalle forze dell’ordine nelle ore successive, dopo la diffusione del suo caso attraverso il programma televisivo Chi l’ha visto? e i numerosi appelli condivisi online. La madre, profondamente sollevata, ha espresso la propria gratitudine a quanti si sono mobilitati per favorire le ricerche e ha confermato che la figlia si trova in buone condizioni di salute.

Aurora, stando alle informazioni emerse, è stata rintracciata a Parma, una delle destinazioni ipotizzate sin dalle prime ore dopo la scomparsa. L’episodio, che aveva destato grande apprensione tra familiari e comunità, si è quindi concluso positivamente.