Era il 1 settembre del 2004 quando la piccola Denise scomparve da Mazara del Vallo (Sicilia): aveva appena 4 anni.

Erano le 11.45 del 1 settembre 2004 quando Denise Pipitone, 4 anni, scomparve nel nulla a Mazara del Vallo. Sono trascorsi 21 anni, il ricordo dei genitori, mamma Piera e papà Pietro.

Denise Pipitone, oggi sono 21 anni dalla sua scomparsa

Stava giocando nei pressi della sua abitazione a Mazara del Vallo quando, il 1 settembre del 2004, Denise Pipitone, di anni 4, è sparita nel nulla.

Nonostante 21 anni di indagini, di Denise non se ne è saputo più nulla. Nel corso degli anni ci sono stati avvistamenti ma, nessuno ha mai portato realmente a Denise che, oggi, ha 25 anni. I genitori non si sono mai arresi e hanno fatto di tutto affinché il caso della scomparsa della figlia non finisse nel dimenticatoio.

Denise Pipitone, il ricordo dei genitori a 21 anni dalla scomparsa

Oggi sono 21 anni che Denise Pipitone è scomparsa. Con un post sui social, mamma Piera Maggio e papà Pietro Pulizzi, hanno voluto ricordare così la figlia: “Ci manchi in ogni risata, in ogni canzone, in ogni angolo della nostra vita. Il tuo ricordo è una faro nella notte, e ancora ci manchi in ogni cosa che facciamo. Ogni giorni pensiamo a te, sperando di poterti riabbracciare e colmare questa mancanza che ci opprime.