A Brembate di Sopra è scattato l’allarme per la scomparsa di Alessia Daminelli, 15 anni. La giovane è sparita senza lasciare tracce, riaccendendo il timore e il dolore nella comunità locale. La vicenda richiama inevitabilmente alla memoria il caso di Yara Gambirasio, che aveva sconvolto l’Italia. Le autorità hanno avviato immediatamente le ricerche, mentre familiari e concittadini sperano in un esito positivo, cercando di combattere la paura che questa tragedia possa ripetersi.

Scomparsa a Brembate di Sopra, preoccupazione per la 15enne Alessia Daminelli

Da oltre una settimana a Brembate di Sopra si sono perse le tracce di Alessia Daminelli, una ragazza di 15 anni che lo scorso 10 agosto si è allontanata dalla propria abitazione senza fare ritorno. La giovane non ha con sé né il telefono né i documenti, elemento che rende più complesse le ricerche e aumenta l’angoscia dei familiari e della comunità locale. La famiglia, insieme all’Associazione Penelope, ha diffuso un appello urgente affinché chiunque abbia notizie della ragazza possa segnalarle immediatamente alle autorità competenti.

Brembate di Sopra, scomparsa la 15enne Alessia Daminelli: l’incubo Yara Gambirasio torna attuale

Alessia risiede nello stesso comune di Yara Gambirasio, un dettaglio che ha suscitato preoccupazione, pur mantenendo aperte tutte le ipotesi e con la speranza che la ragazza faccia presto ritorno a casa.

La giovane è alta circa 1,60 m, pesa 58 kg, ha capelli castani e occhi marrone scuro. Al momento della scomparsa indossava pantaloni lunghi di cotone verde oliva, una maglietta bianca a maniche corte con un disegno e, forse, portava con sé una cassa Bluetooth ovale di colore blu elettrico e una borsa a tracolla nera.

La famiglia e l’Associazione hanno invitato chiunque la incontrasse a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 o l’associazione Penelope Lombardia al 3807814931, chiedendo anche di condividere il più possibile la notizia per aumentare le possibilità di ritrovarla.