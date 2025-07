Dopo giorni di apprensione, Aurora Ruta, la 17enne scomparsa da Asti, è stata finalmente ritrovata a Torino. La notizia del suo ritrovamento ha subito sollevato un’ondata di sollievo tra familiari, amici e la comunità locale. Il prefetto si è espresso sulla vicenda, fornendo dettagli importanti sulle operazioni di ricerca e sulle condizioni della ragazza. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire le circostanze che hanno portato alla sua scomparsa e al successivo ritrovamento, mentre emergono le prime indiscrezioni sull’accaduto.

La scomparsa di Aurora Ruta

Aurora Ruta, 17 anni, era scomparsa da Portacomaro, in provincia di Asti, lo scorso lunedì 21 luglio. Quel giorno la ragazza aveva preso il treno delle 15:50 diretto a Torino, dove avrebbe dovuto raggiungere la sorella. Tuttavia, una volta giunta nella città piemontese, Aurora non è mai arrivata a destinazione e non ha fatto più ritorno. Le telecamere della stazione di Torino Porta Nuova l’avevano ripresa per l’ultima volta intorno alle 17:40, prima che si perdessero completamente le sue tracce.

Senza cellulare né documenti, l’allontanamento della giovane aveva subito allarmato la famiglia e le autorità, che hanno subito avviato le ricerche.

Aurora Ruta ritrovata a Torino dopo la scomparsa da Asti

Dopo una settimana di intense ricerche, Aurora è stata rintracciata venerdì 25 luglio nel capoluogo piemontese. I Carabinieri della compagnia di Asti l’hanno trovata in una piazza tra Porta Palazzo e il quartiere Aurora, dove sarebbe stata ospitata da un amico.

La notizia del ritrovamento ha rasserenato l’intera comunità, che aveva vissuto con grande preoccupazione i giorni di incertezza legati alla sua sparizione. Con i rintocchi delle campane nella chiesa di Portacomaro, il suo paese, è stato celebrato il lieto evento.

Aurora Ruta ritrovata a Torino dopo la scomparsa da Asti: il prefetto si esprime

Il prefetto di Asti, Claudio Ventrice, che ha coordinato le operazioni di ricerca, a La voce di Asti ha confermato il ritrovamento di Aurora. Nell’intervista ha dichiarato:

“La ragazza è stata individuata dai carabinieri ed è in buone condizioni di salute. Attualmente si trova ad Asti e sarà sottoposta a ulteriori accertamenti medici”.

Il prefetto ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico tra le forze dell’ordine e la comunità locale, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche. Nel frattempo, le autorità continuano a indagare per chiarire la dinamica che ha portato alla sparizione della giovane.