Allarme per Aurora Ruta, 17enne scomparsa da tre giorni: l'appello del padre

Aurora Ruta, 17 anni, scomparsa dopo essere arrivata a Torino senza telefono: il dolore per la perdita della madre e le ricerche serrate.

Da tre giorni non si hanno più notizie di Aurora Ruta, una ragazza di 17 anni scomparsa mentre si stava recando dalla sorella. La famiglia e le forze dell’ordine stanno conducendo ricerche serrate, ma finora di lei non è stata trovata alcuna traccia. Ecco cosa sappiamo sulle circostanze e sulle possibili cause di questa misteriosa sparizione.

Ultima traccia a Torino: tre giorni di silenzio su Aurora Ruta

Sono passati tre giorni da quando Aurora Ruta, 17 anni, è sparita nel nulla. Originaria di Portacomaro, in provincia di Asti, la giovane è stata vista per l’ultima volta lunedì 21 luglio intorno alle 17:20, quando le telecamere di sorveglianza della stazione di Torino Porta Nuova l’hanno ripresa appena scesa da un treno proveniente da Asti. Da quel momento non si hanno più sue notizie, alimentando l’ansia e la preoccupazione dei suoi cari.

Il mistero del viaggio di Aurora Ruta senza telefono e portafoglio

Aurora era in viaggio per raggiungere la sorella maggiore, residente nel capoluogo piemontese, ma non è mai arrivata a destinazione. Secondo le ultime indagini delle forze dell’ordine, avrebbe lasciato a casa telefono, portafoglio e documenti, oggetti essenziali che avrebbero potuto facilitarne la localizzazione.

Alta circa 1,65 metri, con capelli castani e occhi scuri, indossava una maglietta bianca, pantaloncini neri e ciabatte rosa. Studentessa modello all’Itis Artom di Asti, Aurora è descritta come una ragazza riservata, sensibile e molto legata alla famiglia.

Il dolore nascosto e le ricerche serrate per ritrovare Aurora Ruta

Il giorno della scomparsa coincideva con una ricorrenza dolorosa: il quarto anniversario della morte della madre Loredana, evento che ha profondamente segnato la sua vita e che potrebbe aver influito sul suo stato d’animo. La famiglia teme che il peso emotivo di questa giornata possa averla portata a un allontanamento improvviso.

Nel frattempo, le ricerche proseguono incessanti tra Asti e Torino, coinvolgendo carabinieri, polizia, unità cinofile e droni, mentre il padre ha lanciato un appello accorato affinché chiunque abbia informazioni possa farsi avanti.