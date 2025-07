Salvatore Blandino, scomparso da fine giugno, è stato ritrovato morto: il corpo individuato dai cani molecolari in una zona isolata.

È stato ritrovato morto, dopo un mese di estenuanti ricerche, Salvatore Blandino, l’uomo di cui si erano perse le tracce alla fine di giugno. Il tragico epilogo conferma i timori della famiglia e degli inquirenti, che da settimane cercavano di ricostruire gli ultimi attimi di vita dell’uomo. Nelle ultime ore, le indagini hanno subito una svolta: è stato disposto un fermo nei confronti di una persona ritenuta coinvolta nella scomparsa e nella morte del 70enne.

La sparizione del 70enne Salvatore Blandino

Salvatore Blandino, 70 anni, residente a Quarrata (Pistoia), era sparito nel nulla a fine giugno. A lanciare l’allarme era stata la sorella, che il 27 giugno aveva denunciato la sua assenza alle autorità, preoccupata dal silenzio improvviso. Le ricerche erano partite immediatamente sotto il coordinamento della prefettura di Pistoia, coinvolgendo anche le unità cinofile e i carabinieri della stazione locale.

L’anziano, vedovo, era noto per le sue passeggiate nei boschi alla ricerca di erbe selvatiche, e inizialmente non si era esclusa l’ipotesi di un incidente. Tuttavia, fin dai primi giorni, gli inquirenti avevano concentrato l’attenzione su possibili motivi familiari dietro la sparizione.

Salvatore Blandino, trovato morto l’uomo scomparso da un mese

Nel pomeriggio di martedì 22 luglio, la svolta: in una zona isolata di via Branaccia, nella frazione Ferruccia di Agliana, è stato scoperto un cadavere nascosto tra le sterpaglie e parzialmente sotterrato. A individuare il corpo sono stati i cani molecolari impegnati nelle operazioni di ricerca.

La notizia è stata diffusa da Il Tirreno e La Nazione, che hanno riferito come gli elementi emersi sul posto abbiano subito fatto pensare a un delitto. L’identità del corpo, confermata nella notte, sarebbe proprio quella di Salvatore Blandino.

Le condizioni del ritrovamento – in particolare i segni presenti sul cadavere – avvalorano l’ipotesi di una morte violenta. Si attende ora l’esito degli esami medico-legali per chiarire le cause precise del decesso.

Trovato morto Salvatore Blandino, scomparso da un mese: fermato un sospetto

Contemporaneamente alla conferma dell’identità della vittima, le indagini hanno subito un’accelerazione decisiva: il figlio di Salvatore Blandino, residente a Parma, è stato fermato con l’accusa di omicidio. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Pistoia sulla base di elementi investigativi raccolti nelle ultime ore, che collegherebbero direttamente l’uomo alla morte del padre.

Al momento, gli inquirenti – coordinati dalla PM Chiara Contesini – escludono l’ipotesi di una morte accidentale o naturale, e propendono per un’azione intenzionale. Nelle prossime ore il fermato sarà probabilmente sottoposto all’interrogatorio di garanzia. La comunità di Quarrata è sotto shock per un caso che, giorno dopo giorno, assume contorni sempre più inquietanti.