Quindicenne scomparso a Porto Empedocle: in corso le ricerche di Jonathan

Si chiama Jonathan Insalaco e ha 15 anni il ragazzo scomparso da Porto Empdocle, provincia di Agrigento. Del minorenne non si hanno più notizie dal 13 luglio. Ricerche in corso in tutta la provincia.

A presentare la denuncia alle forze dell’ordine i familiari del minorenne, preoccupati in quanto Jonathan non è rientrato a casa. Il suo cellulare risulta spento, è già stato attivato il piano per le ricerche: carabinieri e poliziotto stanno setacciando tutta la zona.

Quindicenne scomparso a Porto Empedocle: l’ultimo avvistamento

Ieri sera Jonathan Insalaco non è rientrato a casa a Porto Empedocle e subito è scattato l’allarme da parte dei familiari, che hanno presentato denuncia ai Carabinieri. Il ragazzo è stato visto l’ultima volta la notte tra il 13 e il 14 luglio in compagnia di una sua coetanea. Jonathan indossava una maglietta bianca e un paio di pantaloncini chiari, ha gli gli occhi e i capelli castani. Risultano negative le ricerche fatte dalle forze dell’ordine nei vari ospedali della provincia di Agrigento, il ragazzo non si trova infatti ricoverato da nessuna parte.