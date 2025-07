Una scomparsa che si è trasformata in tragedia. Melina Frattolin, una bambina di nove anni, è stata ritrovata morta dopo giorni di angoscia. Il padre aveva denunciato un rapimento, ma ora la sua versione dei fatti è sotto la lente degli investigatori. Mentre la comunità piange la piccola, emergono dubbi e domande che attendono risposte.

Melina Frattolin, bambina trovata morta dopo la sparizione

Melina Frattolin, una bambina canadese di nove anni, è stata trovata morta a Ticonderoga, nello Stato di New York, due giorni dopo la denuncia di scomparsa presentata dal padre, Luciano Frattolin, 45 anni, imprenditore nel settore del caffè.

Secondo la ricostruzione fornita alle autorità, l’uomo si sarebbe fermato in un’area di sosta nei pressi dell’uscita 22 della Interstate 87, a Lake George, quando Melina sarebbe improvvisamente sparita. Inizialmente le forze dell’ordine avevano ipotizzato un possibile rapimento, attivando anche un’allerta per minore in pericolo nella mattinata di domenica 20 luglio, poi revocata nel pomeriggio. Tuttavia, con l’avanzare delle indagini, sono emerse discrepanze significative nella versione dei fatti riferita dal padre, sia nella cronologia che nelle circostanze descritte.

Bambina trovata morta, inchiesta in corso: sospetti e dubbi sul racconto del padre

L’indagine, avviata dallo sceriffo della Contea di Warren, è passata per motivi di giurisdizione alla polizia dello Stato di New York, che ora coordina gli accertamenti. In un comunicato ufficiale, le autorità hanno fatto sapere di aver individuato diverse incongruenze nel resoconto dell’uomo, spingendo gli inquirenti a escludere l’ipotesi del rapimento come causa principale della scomparsa.

Luciano Frattolin, cittadino canadese con origini etiopi e italiane, è cresciuto tra Gambella, in Etiopia, e Milano, prima di trasferirsi stabilmente in Nord America. Non sono ancora stati diffusi dettagli sulle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo della bambina né sulle cause del decesso, ma il caso ha sollevato numerosi interrogativi e resta avvolto nel mistero. Le indagini sono tuttora in corso.