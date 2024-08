La piccola Milani Yasmine è morta pochi giorni prima del suo primo compleanno, dopo una lunga battaglia contro una sindrome rara.

Bambina muore pochi giorni prima del suo primo compleanno: soffriva di una sindrome rara

Milani Yasmine si è spenta tragicamente poco prima di compiere il suo primo anno. Nata da Anissa Machado, giovane madre di 19 anni, la piccola aveva una rara condizione congenita conosciuta come sindrome di Smith Lemli Opitz, che comporta seri problemi cardiaci e altre complicazioni. La sua giovane mamma si è impegnata moltissimo per assicurare alla sua bambina ogni cura necessaria durante la sua costante battaglia tra la vita e la morte.

La piccola era stata a lungo in terapia intensiva ed era stata sottoposta a un intervento chirurgico a cuore aperto quando aveva dieci mesi. Dopo quell’operazione era stata in grado di tornare a casa, dove la sua mamma aveva preparato l’ambiente per le sue esigenze speciali, tra cui un tubo di alimentazione e una macchina per l’ossigeno.

Le condizioni della piccola erano peggiorate

Purtroppo la piccola Milani Yasmine non ce l’ha fatta ed è morta pochi giorni prima del suo primo compleanno. Le sue condizioni erano peggiorate improvvisamente e la sua famiglia, che aveva già pianificato di festeggiare insieme quella sua importante tappa, ha dovuto affrontare un dolore terribile.