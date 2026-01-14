Bambina stuprata (e rimasta incinta) in un centro di accoglienza: condannato a 5 anni

I fatti sono avvenuti nell'estate del 2024 in un ex albergo di Collio, in Valtrompia, dove la bimba era ospite con la madre.

Nell’estate del 2024 una di 10 anni fu stuprata da un uomo di 29 anni all’interno di un centro di accoglienza. La minorenne rimase incinta. L’uomo è stato condannato a 5 anni di reclusione.

Brescia, orrore in un centro di accoglienza: bambina stuprata (e rimasta incinta)

Quelle storie che non vorresti mai né leggere né sentire.

Era l’estate del 2024 quando una bambina, di appena 10 anni, fu stuprata da un bengalese di 29 anni. I fatti sono avvenuti all’interno di un ex albergo di Collio, in Valtrompia, all’epoca adibito a centro di accoglienza per i richiedenti asilo. La bimba era ospite della struttura assieme alla madre. Una volta portata in ospedale, a causa di forti dolori addominali, si è scoperto che era rimasta incinta. Sia la bimba che la madre furono traferite in una struttura protetta mentre il 29enne fu arrestato.

Il bengalese di 29 anni accusato di aver stuprato una bambina di 10 nell’estate del 2024 in un centro di accoglienza nel Bresciano è stato condannato a 5 anni di reclusione. La pm, Federica Ceschi, ne aveva invece chiesti 6 più 8 otto mesi. La bimba, ricordiamo, a seguito dello stupro era rimasta incinta.