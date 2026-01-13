Il caso della sposa bambina a Ferrara ha riportato all’attenzione il dramma dei matrimoni forzati e della tratta di minori. Ragazze vulnerabili, spesso provenienti dall’estero, vengono costrette a convivenze e a subire violenze fisiche e psicologiche, privandole del diritto a un’infanzia protetta.

“Venduta dalla madre come sposa bambina”, orrore a Ferrara

Come riportato da Il Resto del Carlino, la provincia di Ferrara è stata scossa da una vicenda di inaudita gravità.

Una 14enne di origini dell’Est Europa è stata soccorsa mentre vagava a piedi scalzi tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, visibilmente traumatizzata e con evidenti segni di violenza.

La ragazza sarebbe riuscita a sottrarsi a mesi di prigionia e maltrattamenti, rivelando un presunto caso di tratta di esseri umani legato a un matrimonio combinato. Secondo le prime ricostruzioni, la madre della minore avrebbe ricevuto una somma di denaro da un intermediario per “cedere” la figlia a un uomo italiano di 25 anni, residente nella provincia ferrarese. Pur non essendo legalmente riconosciuto come matrimonio, questo accordo avrebbe determinato l’inizio di un periodo di isolamento e violenze per l’adolescente, costretta a convivere con lo sconosciuto in condizioni degradanti.

La richiesta di aiuto in strada a Ferrara: scatta un arresto e l’affidamento della giovane

La fuga della giovane sarebbe stata scatenata dall’ennesima aggressione, innescata dalla gelosia del convivente e dal suo stato di ebbrezza. Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, la 14enne avrebbe raggiunto la strada in stato di choc, dove una passante ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Cona, le sue ferite avrebbero richiesto 30 giorni di prognosi. Parallelamente, l’uomo è stato arrestato e ora deve rispondere di maltrattamenti, lesioni aggravate e atti sessuali su minore, mentre per la ragazza si aprirà un percorso di recupero in una struttura protetta.