Bambini lasciati soli in casa a Torino: intervento dei carabinieri

Due minori trovati in condizioni precarie, avviate le ricerche dei genitori.

Intervento tempestivo dei carabinieri

Questa mattina, un intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Torino ha portato alla scoperta di due bambini, di uno e quattro anni, lasciati soli in un appartamento nel quartiere Parella. La segnalazione è giunta da un vicino preoccupato, che ha notato i piccoli in lacrime all’interno dell’alloggio.

I militari, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza dei minori.

Condizioni di degrado

All’arrivo delle forze dell’ordine, la situazione si è rivelata allarmante. I carabinieri, dopo aver citofonato senza ricevere risposta, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta. Una volta all’interno, i bambini sono stati trovati in un ambiente di degrado e sporcizia, circondati da immondizia. Questo scenario ha sollevato serie preoccupazioni riguardo al loro benessere e alla responsabilità dei genitori.

Salute e sicurezza dei minori

I due piccoli sono stati immediatamente trasportati all’ospedale Regina Margherita per accertamenti sul loro stato di salute. Le autorità stanno attualmente indagando sulla situazione familiare, cercando di rintracciare i genitori. La coppia, di origine straniera, vive nell’appartamento dove sono stati trovati i bambini. Le ricerche sono in corso e si spera di fare luce su quanto accaduto, per garantire la sicurezza dei minori e prevenire futuri episodi simili.