Bambino caduto nel pozzo, il post della madre: "Il mio cuore si è fermato in...

Vincenzo Lantieri è morto all’età di 10 anni, dopo essere precipitato in un pozzo a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, durante una gita con il campo estivo.

Bambino caduto nel pozzo: domani l’autopsia

Domani verrà eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo, richiesta dalla procuratrice Sabrina Gambino, che sta coordinando le indagini. Il caso è stato affidato ai carabinieri. L’esame autoptico sarà fondamentale per stabilire le cause precise della morte di Vincenzo e determinare eventuali responsabilità. Per il momento gli inquirenti si stanno concentrando sul proprietario del terreno e sugli operatori incaricati della sorveglianza dei bambini, compresa una donna di 54 anni che si è gettata nel pozzo nel tentativo disperato di salvare il piccolo dopo l’allarme.

Il post della madre

Intanto Paola Carnemolla, madre di Vincenzo, ha voluto affidare ai social il suo dolore. “Il mio cuore si è fermato insieme al tuo cuore in quel maledetto pozzo. Ti amo Vincenzo mio” ha scritto in un post condiviso su Facebook. Un testimone ha raccontato al Tgr Sicilia: “Il bambino dopo essere caduto nel pozzo ha parlato con la madre e il padre, loro lo chiamavano e lui chiedeva aiuto“. L’uomo, che sembra abitare nella casa accanto alla fattoria dove si è consumata la tragedia, ha anche dichiarato che prima dell’arrivo dei soccorsi “saranno passate due ore“. Versione che è stata smentita dai Vigili del fuoco.

Il cordoglio della comunità

Sulla vicenda è intervenuta anche la scuola frequentata da Vincenzo. “La comunità scolastica è sconvolta da un gravissimo lutto: la prematura scomparsa del bambino frequentante la scuola primaria del nostro istituto. Un dolore profondo e ingiustificabile che colpisce tutti noi. Ci stringiamo in rispettoso silenzio e con un sentimento di vicinanza alla famiglia, ai compagni di classe e quanti hanno stretto con lui legami di amicizia e affetto” ha scritto su Facebook l’istituto comprensivo V. Messina di Palazzolo Acreide.