Bambino di 12 anni in condizioni critiche dopo essere stato risucchiato da un bocchettone

Un dodicenne marchigiano è stato aspirato da un bocchettone in una piscina termale della Valmarecchia e ora lotta per la vita all'ospedale di Rimini

La giornata del 5 aprile 2026, giorno di Pasqua, si è trasformata in tragedia per una famiglia marchigiana in vacanza nella Valmarecchia. Un ragazzo di 12 anni è stato coinvolto in un grave incidente all’interno di una spa: secondo le prime informazioni è stato risucchiato da un bocchettone della piscina, rimanendo sott’acqua per diversi minuti prima di essere liberato.

Le conseguenze sono state immediate e drammatiche: il giovane ha perso i sensi ed è andato in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e il personale della struttura ha allertato tempestivamente i servizi di emergenza. Vista la gravità della situazione è stata inviata un’eliambulanza da Ravenna per il trasferimento urgente all’ospedale Infermi di Rimini.

I fatti ricostruiti

Da una prima ricostruzione emergono dettagli che indicano come il ragazzo si trovasse nella piscina termale insieme ai genitori quando è stato attirato dalla forza del sistema di aspirazione. Il comportamento dell’impianto pare abbia impedito al giovane di riemergere, costringendolo a restare sommerso per un tempo tale da provocare una perdita di coscienza e successivamente un arresto cardio-respiratorio. Il recupero è avvenuto grazie all’intervento dei presenti e poi dei soccorritori giunti sul posto.

Luogo e orario dell’incidente

L’episodio è avvenuto in un centro termale dell’entroterra riminese, nella zona della Valmarecchia, intorno alle 10.30 del mattino del 5 aprile 2026. La scelta dei soccorsi di utilizzare un’eliambulanza da Ravenna testimonia la gravità della condizione del paziente e la necessità di un trasferimento rapido in un centro ospedaliero dotato di reparti di rianimazione.

Il soccorso e il ricovero

I sanitari del 118 hanno avviato le manovre di rianimazione già sul posto e il paziente è stato stabilizzato il più possibile prima del trasferimento. L’eliambulanza ha quindi provveduto al volo verso Rimini, dove il dodicenne è stato ricoverato nell’unità di emergenza e terapia intensiva dell’ospedale Infermi di Rimini. Le fonti parlano di condizioni disperate, con il personale medico impegnato nelle cure per tentare di ripristinare le funzioni vitali.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Novafeltria, chiamati a effettuare rilievi tecnici, raccogliere testimonianze e ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. I militari hanno informato il magistrato di turno, che coordinerà gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza degli impianti all’interno della struttura termale.

Procedure e possibili verifiche

Le verifiche prevedono controlli sul funzionamento del sistema di aspirazione e sulla conformità degli impianti alle norme vigenti, oltre all’analisi delle procedure interne del centro per la gestione delle emergenze. Sarà fondamentale accertare se vi siano state anomalie tecniche, omissioni nel presidio della piscina o carenze nella manutenzione che possano aver favorito l’incidente.

Sicurezza nelle piscine: prevenzione e buone pratiche

L’episodio riporta al centro del dibattito pubblico la necessità di standard rigorosi per la gestione delle piscine termali e dei relativi impianti di aspirazione. Per prevenire situazioni analoghe vengono suggeriti controlli periodici, la formazione del personale su procedure di salvataggio e l’adozione di dispositivi di sicurezza che riducano il rischio di aspirazione per i bagnanti, in particolare per i minori.

Cosa monitorare sugli impianti

Tra gli aspetti tecnici da controllare rientrano la potenza e la tenuta dei filtri, lo stato delle griglie di copertura dei bocchettoni, la presenza di sistemi di blocco automatico in caso di sovraccarico e la frequenza della manutenzione certificata. Un’attenzione costante a questi elementi può limitare i rischi e aumentare la sicurezza per gli utenti delle strutture termali.