Banche: Silvestri (M5s), 'governo intervenga su ex lavoratori Banca di Roma'

Roma, 24 mag (Adnkronos) – "Questa è una storia che ho già portato in Aula, ed è una storia urgente perché riguarda 20 mila persone che hanno lavorato per una vita. Parlo degli ex lavoratori di Banca di Roma, ora Unicredit, che rischiano di vedersi privati del 75% delle proprie pensioni". Lo ha detto in aula Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

"Queste persone avevano aderito a un fondo pensione con la speranza di mettere a frutto tanti anni di sudore. Nel frattempo cosa è successo? Sono state vittime di speculazioni e di investimenti sbagliati, ad esempio come è accaduto nella gestione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni, in particolare dell’edificio di via Tupini -ha aggiunto-. Nell’ultima risposta che ho ricevuto dal governo non ho visto nessuna volontà politica, ed è per questo che torno a chiedere che il governo faccia il governo e intervenga su quello che è un evidente squilibrio di potere tra e parti".

"Purtroppo non posso fare a meno di riscontrare che l’atteggiamento di questo esecutivo è lo stesso che abbiamo visto sugli extraprofitti e dice chiaramente che gli interessi delle banche vengono prima dei diritti delle persone”, ha concluso.