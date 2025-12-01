Barbara D’Urso rischia di dover interrompere la sua partecipazione a Ballando con le Stelle a causa di un infortunio alla spalla subito durante un’esibizione in diretta. Nelle ultime ore, la conduttrice si è recata in ospedale per accertamenti e visite ortopediche che determineranno se potrà continuare il suo percorso nello show fino alla finale.

I fan seguono con apprensione l’evolversi della situazione, sperando che D’Urso possa superare il problema senza dover rinunciare alla gara.

Infortunio in diretta per Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Durante la puntata di Ballando con le stelle del 30 novembre, Barbara D’Urso ha vissuto un momento di difficoltà mentre si esibiva con il maestro Pasquale La Rocca, manifestando un problema al braccio che inizialmente sembrava lieve. Nelle ore successive, la conduttrice ha aggiornato i fan tramite alcune stories su Instagram, mostrando di essersi recata al Sant’Andrea di Roma per una visita ortopedica e per sottoporsi ad accertamenti.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i telespettatori, dato che D’Urso aveva già raccontato nei giorni precedenti dei dolori legati a un infortunio rimediato durante gli allenamenti e della necessità di seguire sedute di fisioterapia e di assumere antidolorifici per continuare a muovere l’arto.

Barbara D’Urso, la notizia dall’ospedale: come sta dopo l’infortunio?

Al momento, non è chiaro se la conduttrice potrà continuare ad allenarsi e prendere parte alle prossime puntate. L’esito della visita ortopedica sarà determinante per stabilire se Barbara potrà proseguire la sua avventura fino alla finale del 20 dicembre 2025.

In caso di indicazione medica a osservare un periodo di riposo, anche breve, la sua partecipazione al programma potrebbe essere a rischio, soprattutto considerando la puntata di ripescaggio prevista per il 6 dicembre, ultimo momento utile per rientrare in gara. I fan temono che l’infortunio possa costringerla a ritirarsi, ma rimane viva la speranza che la conduttrice possa recuperare e continuare a essere tra le protagoniste più apprezzate dello show.