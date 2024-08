Con un video affidato al suo profilo TikTok, Barbara D’Urso ha annunciato che metterà all’asta quasi tutti i vestiti che ha indossato a Mediaset per ben 20 anni. La conduttrice ha spiegato il motivo per cui ha fatto questa scelta e ne ha approfittato per lanciare qualche frecciatina al Biscione.

Barbara D’Urso: all’asta i vestiti indossati a Mediaset

E’ un anno, ormai, che Barbara D’Urso è stata fatta fuori da Mediaset. La conduttrice ha spiegato più volte di aver ricevuto il benservito dall’oggi al domani, senza troppe spiegazioni. Adesso, con un video affidato al suo profilo TikTok, Carmelita ha annunciato che ha deciso di mettere all’asta quasi tutti i vestiti che ha indossato per 20 anni nelle sue trasmissioni.

L’annuncio di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, con indosso un abito iconico delle sue edizioni del Grande Fratello, ha annunciato:

“Come mai indosso questo abito del Grande Fratello 4? Perché sto per condividere con voi una cosa bella che facciamo col cuore. Come sapete, poco più di un anno fa si è interrotto in maniera brusca il mio rapporto con Mediaset. Un rapporto che durava da tanti anni con un’azienda che mi ha dato tanto e alla quale ho dato tutto il mio cuore. Il mio contratto andava avanti fino al 31 dicembre e quindi io ho voluto e dovuto rispettare i termini. All’inizio di gennaio, com’è giusto che sia l’azienda ha svuotato i miei camerini con tutte le mie cose, anche quelle personali. Quindi c’è stato un grande tir carico delle mie cose, compresi anche tutti i miei vestiti e gli abiti che io ho indossato”.

Carmelita, prima di annunciare l’asta dei suoi vestiti, ci ha tenuto a lanciare qualche frecciatina a Mediaset. Ovviamente, l’ha fatto nel suo stile, senza essere troppo crudele, ma pungente al punto giusto.

Quando e come si svolgerà l’asta

L’asta dei vestiti di Barbara D’Urso si svolgerà il 20 e 21 settembre 2024 presso i Bagni Misteriosi di Milano. Il ricavato della vendita andrà all’Arimo, cooperativa sociale che da più di venti anni aiuta i ragazzi e le ragazze in difficoltà. I fan più accaniti di Carmelita riconosceranno di certo gran parte degli abiti. Dal Grande Fratello a La Fattoria, passando per Un Due Tre Stalla, Circus, Pomeriggio 5 e Domenica Live: queste sono solo alcune delle trasmissioni in cui li ha sfoggiati.