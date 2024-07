Barbara D’Urso ha condiviso con i fan il prima e il dopo di un appuntamento di lavoro misterioso. La conduttrice è pronta per tornare in tv oppure si tratta di un altro ‘settore’?

Barbara D’Urso: appuntamento di lavoro misterioso

Dopo aver trascorso le vacanze in Sicilia con figlio, nuora e nipotina, Barbara D’Urso è andata a Formentera con gli amici. Nelle ultime ore, però, la conduttrice ha messo fine al suo girovagare per un appuntamento di lavoro misterioso. E’ stata lei stessa, via Instagram, ad annunciare ai fan l’importante incontro.

L’annuncio di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha condiviso una foto della città di Roma e, a didascalia, ha annunciato:

“Appuntamento segreto. Si tratta di un incontro lavorativo. Siamo pronte e concentrate? Si va, noi andiamo e poi vedremo”.

Carmelita è accompagnata dall’assistente e migliore amica Angelica. La domanda sorge spontanea: si tratta di un incontro per qualche format tv o altro? Al momento, non è dato saperlo. “Appuntamento di lavoro super segreto avvenuto“, si è limitata a dichiarare Barbarella al termine dell’impegno.

Barbara D’Urso verso Ballando con le Stelle?

Qualche settimana fa, nel corso di un evento in Sicilia, Barbara ha dichiarato:

“Presto mi vedrete, però sarò su un altro numero del telecomando. No, non quello di prima, ma un altro. Anche perché sul telecomando ci sono tanti numeri“.

Secondo il settimanale Chi, sono due le Reti più probabili: Nove o Rai. Nella tv di Stato sarebbe concorrente di Ballando con le Stelle. In merito ad una sua eventuale partecipazione, Milly Carlucci ha rivelato: “So che non ha vincoli di esclusive. Da noi però bisogna mettersi in gioco, raccontarsi e aprirsi“