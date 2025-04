Barbara d'Urso pronta a tornare in Rai: il grande ritorno in tv

Un ritorno atteso

Barbara d’Urso, la celebre conduttrice campana, sembra essere pronta a un grande ritorno in televisione, questa volta tra le fila della Rai. Secondo quanto riportato da Dagospia, la Rai sarebbe interessata a ingaggiare la 67enne per la prossima stagione televisiva, dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo che ha suscitato curiosità e attesa tra i suoi fan.

Le ragioni dell’addio a Mediaset

Il portale di gossip ha rivelato che la conduttrice è stata allontanata da Mediaset a causa di alcune scelte considerate ‘spericolate’, in particolare per quanto riguarda le ospitate di personaggi legati ai programmi di Maria De Filippi. Questo allontanamento ha lasciato d’Urso senza proposte concrete, costringendola a rimanere in attesa di un’opportunità che sembrava non arrivare mai. Nonostante la sua voglia di tornare protagonista, le porte sembravano chiuse, con la Rai e altre reti che non le offrivano alcuna possibilità.

Le prospettive in Rai

Ora, però, la situazione potrebbe cambiare. I dirigenti della Rai, Giampaolo Rossi e Angelo Mellone, avrebbero deciso di puntare su di lei per migliorare gli ascolti della rete ammiraglia. Secondo le indiscrezioni, la Rai starebbe considerando di affidarle un programma in prima serata o addirittura la conduzione di ‘Domenica in’, un compito che attualmente è nelle mani di Mara Venier. Tuttavia, la situazione si complica, poiché Venier ha già dichiarato di voler rimanere alla guida del programma per un’altra stagione, nonostante le sue ripetute affermazioni di voler lasciare.

Le dinamiche interne a Mediaset

Le ragioni dietro l’uscita di d’Urso da Mediaset non si limitano solo a scelte editoriali. Dagospia ha anche rivelato che alcune sue colleghe avrebbero manifestato malumori riguardo alle sue mosse, in particolare per quanto riguarda la gestione degli ospiti e dei personaggi legati ai talent show. Se d’Urso fosse riuscita a gestire meglio le sue relazioni con le colleghe, potrebbe ancora essere una figura centrale nel palinsesto di Mediaset. Tuttavia, queste considerazioni appartengono al ‘senno del poi’, e ora la conduttrice si trova a un bivio professionale con la possibilità di un nuovo inizio in Rai.