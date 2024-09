Barbara D'Urso ritorna in grande stile su Rai, partecipando a Ballando con le Stelle. Le parole di Selvaggia Lucarelli descrivono chiaramente le sue reazioni.

La prossima edizione di Ballando con le Stelle, inizierà su Rai Uno il 28 settembre. Milly Carlucci ha annunciato che Barbara D'Urso parteciperà come ospite speciale, segnando il suo ritorno in Rai dopo La Pupa e il Secchione Show nel 2022. L'annuncio ha suscitato la reazione di Selvaggia Lucarelli, nota per il suo rapporto teso con D'Urso.

La prossima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai Uno a partire da sabato 28 settembre, è pronta per la partenza. Tra i vari concorrenti, Milly Carlucci ha svelato il nome di un’ospite particolarmente speciale: Barbara D’Urso. L’ultima volta che la celebre presentatrice ha avuto un suo show è stato con La Pupa e il Secchione Show nel 2022, quindi il suo ritorno in Rai dopo la presenza a Domenica In del 3 marzo dell’anno passato è molto atteso. Selvaggia Lucarelli ha reagito subito all’annuncio, postando una storia su Instagram che non lascia dubbi sul suo pensiero. Ma qual è stato il suo commento, considerando che non ha un rapporto molto amichevole con Barbara D’Urso? Scopriamolo insieme.