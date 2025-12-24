Barham Salih eletto alto commissario dell'Onu per i rifugiati: un nuovo inizio

Barham Salih è il nuovo alto commissario dell'Onu per i rifugiati, un leader con una storia di impegno e competenza nel settore.

“`html

Il 18 dicembre, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto Barham Salih, ex presidente dell’Iraq, come nuovo alto commissario per i rifugiati. Questa nomina avviene in un periodo complesso, caratterizzato da sfide umanitarie senza precedenti e da un numero crescente di persone costrette a fuggire dalle loro terre.

Salih, che assumerà ufficialmente l’incarico a gennaio, succede a Filippo Grandi, il quale ha guidato l’agenzia per un decennio affrontando crisi globali significative.

Con oltre 120 milioni di individui in fuga, le responsabilità che attendono Salih richiederanno una leadership forte e una visione chiara.

Il profilo di Barham Salih

Classe 1958, Salih è nato nel Kurdistan iracheno e ha vissuto in prima persona le difficoltà dell’esilio e della repressione sotto il regime di Saddam Hussein. Questa esperienza personale lo ha reso un sostenitore dei diritti umani e della dignità dei rifugiati. La sua carriera è stata segnata da posizioni di alto profilo nel governo iracheno, tra cui quella di presidente e di primo ministro della Regione del Kurdistan.

Un leader con esperienza

La nomina di Salih è significativa non solo per il suo background politico, ma anche per la sua lunga carriera diplomatica. In qualità di ex rifugiato, comprende profondamente le sfide che affrontano le persone costrette ad abbandonare le loro case. La sua esperienza nella ricostruzione economica e istituzionale dell’Iraq dopo il 2003, insieme ai suoi legami con le Nazioni Unite e la Banca Mondiale, lo rendono un candidato ideale per guidare l’UNHCR.

Le sfide del nuovo mandato

Salih entra in carica in un momento in cui le crisi umanitarie si intrecciano con dinamiche geopolitiche e climatiche. Le risorse per affrontare queste emergenze sono in costante diminuzione, il che rende cruciale un approccio innovativo e flessibile nella gestione dell’agenzia. Durante il suo primo intervento dopo l’elezione, ha messo in evidenza l’importanza di un impegno umanitario e della necessità di garantire che il sfollamento sia visto come una condizione temporanea.

Una visione per il futuro

Salih ha promesso di adottare un approccio basato su empatia, pragmatismo e rispetto del diritto internazionale. Il suo obiettivo principale sarà quello di proteggere i rifugiati e fornire loro le opportunità necessarie per ricostruire le loro vite. La sua esperienza personale e professionale lo guiderà nella navigazione di un panorama complesso, in cui le minacce alla sicurezza e ai diritti umani sono in aumento.

In conclusione, la nomina di Barham Salih segna un capitolo nuovo per l’UNHCR, caratterizzato dalla necessità di affrontare sfide globali in evoluzione. Con la sua storia e le sue competenze, Salih si prepara a guidare l’agenzia in un periodo di grande incertezze e speranze. La sua elezione è una scommessa sulla capacità di un leader esperto di fare la differenza nel mondo dei rifugiati, un mondo in cui ogni decisione può cambiare il corso di molte vite.

“`