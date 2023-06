Nella giornata di lunedì 12 giugno, si è verificato un drammatico incidente a Gioia del Colle. Padre e figlio sono morti in una cantina dopo essere caduti in una cisterna del vino.

Drammatico incidente a Gioia del Colle, in provincia di Bari, nella serata di lunedì 12 giugno. Padre e figlio sono morti asfissiati in una cantina. Secondo le prime ricostruzioni, il figlio stava pulendo una cisterna con dentro del vino e sarebbe caduto all’interno, probabilmente a causa delle esalazioni. Per cercare di salvarlo, il padre è caduto a sua volta nella cisterna. Entrambi sono morti asfissiati. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, nella cisterna era presente circa un litro di vino. Il terribile incidente si è verificato nella “Cantina storica del cardinale” in via De Nicola, poco fuori dal centro città.

Purtroppo per i due non c’è stato nulla da fare, sono morti asfissiati a causa delle esalazioni del vino. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri per avviare gli accertamenti e ricostruire quanto accaduto. Le vittime sono Giovanni e Filippo Colapinto e avevano 81 e 47 anni. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Le operazioni sono state complesse.