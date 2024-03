Basilicata: 'spaccatura' in casa Pittella, Gianni 'non mi riconosco nella scelta di Azione'**

**Basilicata: 'spaccatura' in casa Pittella, Gianni 'non mi ri...

**Basilicata: 'spaccatura' in casa Pittella, Gianni 'non mi ri...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - 'Spaccatura 'in casa Pittella sulle regionali in Basilicata. "In verità pensavo fosse chiaro il mio pensiero e cioè che non mi riconosco nella scelta di Azione in Basilicata!", scrive Gianni Pittella su Fb a proposito della scelta di Azio...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – 'Spaccatura 'in casa Pittella sulle regionali in Basilicata. "In verità pensavo fosse chiaro il mio pensiero e cioè che non mi riconosco nella scelta di Azione in Basilicata!", scrive Gianni Pittella su Fb a proposito della scelta di Azione, il cui referente in Basilicata è il fratello Marcello, di sostenere il candidato del centrodestra Bardi.