Basket: Nba, DeRozan e LaVine trascinano Chicago alla vittoria su Atlanta

Atlanta, 28 dic. – (Adnkronos) – Dopo aver passato settimane difficili per via del Covid-19 (che li sta ancora privando di Lonzo Ball), i Chicago Bulls (21-10) tornati quasi al completo si impongono in trasferta per 130-118 contro gli Atlanta Hawks (15-18).

DeMar DeRozan e Zach LaVine sono i grandi protagonisti del match con 35 e 10 assist per il primo e 30 con 9 assist per il secondo, cifre che i Bulls non vedevano da due compagni insieme dal 1991 — cioè da Michael Jordan e Scottie Pippen. Ottimo il contributo anche di Nikola Vucevic, autore di una prova da 24 punti e 17 rimbalzi.

Gli Hawks hanno ricevuto prima della partita la buona notizia del ritorno in campo di Trae Young, ma non sono riusciti a evitare l’ottava sconfitta consecutiva in casa nonostante i suoi 29 punti e 9 assist e i 33 di Cam Reddish, autore di un eccellente 8/13 dalla lunga distanza.

Gli Hawks, privi di John Collins e Danilo Gallinari fuori per Covid, sprofondano al 12° posto a Est.