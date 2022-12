Basket: Nba, stop di almeno un mese per la stella dei Phoenix Suns Devin Booker

Phoenix, 29 dic. - (Adnkronos) - La voglia di esserci sul palcoscenico del Natale Nba ha tirato un brutto scherzo a Devin Booker. Rientrato per la sfida contro Denver dopo un'assenza di tre gare, sono bastati pochi minuti per sentire nuovamente dolore all'inguine e lasciare il campo. Solo ...

– (Adnkronos) – La voglia di esserci sul palcoscenico del Natale Nba ha tirato un brutto scherzo a Devin Booker. Rientrato per la sfida contro Denver dopo un'assenza di tre gare, sono bastati pochi minuti per sentire nuovamente dolore all'inguine e lasciare il campo. Solo che questa volta la diagnosi medica non lascia spazio all'ottimismo: la superstar di Phoenix ha uno stiramento all'inguine sinistro e lo staff medico dei Suns rivaluterà le condizioni del giocatore soltanto tra quattro settimane.

Si prospetta quindi di almeno un mese lo stop per Booker, la cui importanza per le fortune di Phoenix è facilmente intuibile anche solo guardando all'ultima gara da lui giocata, e chiusa con 58 punti (suo massimo stagionale) nella vittoria contro New Orleans.

Nelle gare disputate dai Suns senza Booker in campo – compresa quella di Natale, dove ha giocato solo 4 minuti – il record è di 2 vinte e 5 perse, e dopo la bella vittoria della squadra sul campo di Memphis, nella notte è arrivato un pesante rovescio a Washington.

Prova a prenderla con filosofia coach Monty Williams: "Sono cose che capitano: sono solo felice non sia nulla di più grave", dice, prima di scagionare lo staff medico della squadra: "Da quel che so sono stati fatti tutti i controlli necessari prima di dargli l'ok per scendere in campo a Denver. Ma anche così gli infortuni succedono…".