L’attrice Nicole Eggert, celebre per il ruolo di Summer Quinn in Baywatch, aveva annunciato lo scorso dicembre di aver scoperto un tumore al seno. La sua lotta continua e, attraverso i social, condivide nuovi aggiornamenti con i suoi follower.

Nicole Eggert e la lotta contro il tumore al seno

Nel dicembre 2023, la Eggert ha rivelato per la prima volta di aver ricevuto una diagnosi di un cancro al seno “molto raro”.

In un’intervista a Inside Edition, ha raccontato che i medici avevano anche trovato un ulteriore cancro nei linfonodi. L’ex star di Baywatch ha ammesso di sentirsi in colpa per non aver effettuato controlli regolari al seno e ha parzialmente attribuito la responsabilità alle protesi mammarie impiantate all’età di 19 anni, il cui tessuto aveva reso più difficile individuare eventuali anomalie nel suo petto.

Nel corso dei mesi, ha condiviso con i fan foto e video sui suoi social e, nell’agosto 2024, ha annunciato l’esito positivo delle cure chemioterapiche.

Pochi giorni fa, in un video pubblicato su Instagram, l’attrice è scoppiata in lacrime mentre raccontava le sue attuali condizioni di salute.

Nicole Eggert e la lotta contro il tumore al seno: l’annuncio sui social

Nel video, Nicole Eggert si apre con i suoi fan e condivide le sue attuali condizioni di salute:

“Sono appena uscita dalla mia mappatura per la radioterapia e quando hanno detto che mi avrebbero tatuata, non mi sono resa conto che erano veri tatuaggi, quindi mi sono fatta tatuare!”.

Ha detto che si tratta di una cosa di poco conto, solo dei puntini, ma che ogni fase di questo processo non permette mai di dimenticare, lasciando sempre un promemoria costante.