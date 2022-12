Bce, Meloni: eviti scelte peggiorative e comunichi meglio

Roma, 29 dic. (askanews) – La Banca centrale europea “ha un’autonomia che rispettiamo” ma “per come la vedo io nella situazione attuale sarebbe meglio evitare scelte peggiorative e soprattutto sarebbe utile gestire bene la comunicazione sulle scelte che si fanno”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo nel corso della conferenza stampa di fine anno ad una domanda sulle recenti decisioni della Bce sui tassi d’interesse.

“Altrimenti – ha aggiunto – si rischia di generare fluttuazioni sui mercati che vanificano il lavoro che i governi fanno quotidianamente”.

In ogni caso, ha proseguito, “sul tema dell’aumento dei tassi ci siamo messi in sicurezza in manovra con maggiori oneri sul debito, avevamo tamponato la situazione”.