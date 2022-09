Bce: Panetta, 'su euro digitale decisione a ottobre 2023'

Bruxelles, 29 set. -(Adnkronos) – – Alla Bce "inizieremo presto a lavorare su un regolamento per lo 'schema' "che definirà le norme dell'euro digitale. Lo spiega Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce in un intervendto davanti al Comitato per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, sottolineando come sia "fondamentale mettere in atto una serie di regole sin dalle prime fasi così che il mercato sia in grado di sviluppare soluzioni per l'euro digitale e sia pronto se e quando verrà introdotta" questa nuova valuta.

Ricordando come alcune prima indicazioni sianogià state definite dall'Eurotower, Panetta aggiunge: "Voglio sottolineare che l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo di questa prima serie di scelte progettuali non ha alcuna influenza sul fatto che si decida o meno di passare alla fase realizzativa, decisione che dovrebbe essere presa nell'ottobre del prossimo anno. Inoltre, non ha alcuna influenza sul fatto che alla fine si decida o meno di emettere un euro digitale".