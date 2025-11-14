Beatrice Arnera e Andrea Pisani: la risposta dell’attrice alle parole di lui e la scelta di tutelare la propria privacy.

Dopo le toccanti dichiarazioni di Andrea Pisani nel podcast ‘Passa dal BSMT’, in cui ha raccontato la fine della relazione con Beatrice Arnera e le difficoltà legate alle paparazzate di lei con Raoul Bova, arriva la reazione dell’attrice. Con un breve ma deciso messaggio su Instagram, Arnera sceglie di rompere il silenzio.

Andrea Pisani racconta la fine della relazione con Beatrice Arnera

Il comico dei PanPers ha aperto il suo cuore nel podcast ‘Passa dal BSMT’, intervistato da Gianluca Gazzoli, parlando della dolorosa rottura con l’attrice Beatrice Arnera.

“Da un giorno all’altro casco dal pero – ha ammesso – Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina di mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Ok, può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stra-voluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più”.

Un momento decisivo: mentre erano in terapia di coppia e stavano per girare un film insieme, è stato lui ad apprendere dai giornali delle foto della Arnera insieme a Raoul Bova. “Lo scopro sul giornale” – dice – e aggiunge che tale episodio lo ha ferito profondamente.

Infine, ha espresso un profondo senso di responsabilità nei confronti della figlia: al momento “non c’è una grande comunicazione tra noi, ci atteniamo al bene della bambina“.

Beatrice Arnera replica all’intervista di Andrea Pisani: il commento sui social

A questa lunga confessione, Beatrice Arnera ha risposto con un breve ma chiaro messaggio su Instagram:

“Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlare. Non cerco consenso, non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”.

La sua comunicazione segna la prima presa di posizione pubblica dopo le parole del comico, ribadendo la volontà di proteggere la propria privacy e quella della figlia Matilde.