Ospite di Gianluca Gazzoli, Andrea Pisani ha parlato della fine della relazione con la collega Beatrice Arnera, senza riuscire a nascondere il dolore.

“Ci sono rimasto male”, Andrea Pisani in lacrime parla della fine della relazione con Beatrice Arnera

L’attore Andrea Pisani è stato ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT.

Durante l’intervista, Pisani non è riuscito a nascondere il dolore per la fine della sua relazione con la collega Beatrice Arnera, storia finita tra l’altro poco dopo la nascita di loro figlia Matilde, nata lo scorso mese di marzo. In lacrime, Pisani ha detto: “oggi la bambina è a Roma, io vivo ancora a Milano. Preferisco non parlarne.” Sulla separazione da Beatrice, Andrea ha raccontato che la sua vita è cambiata da un giorno all’altro, e che lui non si era accorto di nulla, e che le motivazioni che gli sono state date per lui non erano sufficienti, anche perché c’era di mezzo una bimba: “di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Ok, può starci, ma ci era appena nata una bambina, per altro voluta e stra-voluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un pò di più.“ Andrea Pisani ha raccontato che i problemi sono cominciati lo scorso maggio, che sono andati in terapia di coppia, dove li viene consigliati di allontanarsi ma, proprio in quel periodo, stavano per girare un film insieme: “è stata durissima, sul set e fuori. Considero la fine della nostra storia ad agosto, quando lei ha deciso di comunicarlo al pubblico.”

Andrea Pisani sulle foto dell’ex Beatrice Arnera e Raoul Bova

Beatrice Arnera è stata fotografata diverse volte in compagnia di Raoul Bova, dopo la separazione dell’attore romano da Rocio Munoz Morales. Ecco le parole di Andrea Pisani sempre a Gianluca Gazzoli: “dieci giorni dopo scopro dal giornale quelle foto. Lì è stata difficile. Vale tutto come vale niente, certo, non voglio giudicare. Ne abbiamo parlato ma non c’è una grande comunicazione tra noi in questo momento. Ci atteniamo al bene della bambina. Ma quella cosa mi fa stare veramente male.”