Beatrice Luzzi tornerà presto in tv. L’ex concorrente del Grande Fratello 2023, l’unica ad aver avuto riscontri da un punto di vista lavorativo, ha lanciato un indizio social che ha entusiasmato i fan.

Beatrice Luzzi torna in tv

Dopo la fine del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi è tornata alla sua vita. Oltre che sui figli, l’attrice si è concentrata sul suo lavoro e, tra un po’, dovrebbe iniziare a raccogliere i primi frutti. Stando ad alcuni indizi social, infatti, la Regina di Cuori sta per tornare in tv.

Beatrice Luzzi torna in tv: l’indizio social

Via Instagram, Beatrice Luzzi ha annunciato che tornerà in tv, precisamente su Mediaset. Al momento, non sappiamo in qualche programma la vedremo, ma secondo voci di corridoio l’attrice dovrebbe vestire i panni di conduttrice. Un format estivo? Un talk-show? Per ora non è dato saperlo, ma non dimentichiamo che anni fa ha presentato Linea Verde. “Stay tuned“, ha scritto Beatrice immortalandosi negli studi Mediaset.

Beatrice Luzzi su Italia 1

Secondo Deianira Marzano, la Luzzi dovrebbe tornare in tv su Italia 1. L’esperta di gossip ha condiviso una segnalazione che recita: “Deianira prima di questa storia ne aveva fatta una che poi ha cancellato taggando Italia Uno”. Poi, la Marzano ha aggiunto: “Beatrice Luzzi come vi dicemmo l’avremmo vista in tv”.