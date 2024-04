Da settimane, Beatrice Valli si è vista costretta a condividere sui social meno aspetti della sua vita. Il motivo? Riceve continui attacchi dagli haters. Nelle ultime ore, l’ex volto di Uomini e Donne si è lasciata andare ad uno sfogo amaro.

Beatrice Valli, duro sfogo dopo le critiche

Mentre si gode una piccola vacanza in Puglia, Beatrice Valli ha trovato il tempo di lasciarsi andare ad uno sfogo. Con una serie di Instagram Stories, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato che negli ultimi tempi sta mostrando meno aspetti della sua vita perché è stanca degli insulti degli hater. Nonostante ciò, appena torna a condividere qualcosa le critiche arrivano puntuali come un orologio svizzero.

Lo sfogo di Beatrice Valli

Dopo aver condiviso alcune immagini che la ritraggono in Puglia con il compagno Marco Fantini e i figli, Beatrice ha ricevuto diverse critiche. Qualcuno l’ha definita “ignorante“, altri l’hanno accusata di proporre “uno stile di vita consumistico e superficiale“. La Valli, stanca, ha tuonato:

“Mi fa davvero schifo leggere tutto questo odio, questa gelosia, questa invidia, questa cattiveria malsana che traspare dai vostri commenti. (…) Perché sprecate tempo in una cosa che non vi piace? (…) Poi vi chiedete perché condividiamo sempre meno e facciamo vedere la nostra vita privata e personale diversamente da prima? Perché io sinceramente vorrei proteggere la mia vita e non darla in pasto a persone che in ogni cosa vedono solo superficialità e odio“.

Beatrice Valli: la sua famiglia trasmette solo valori positivi

Beatrice ha sottolineato che gli hater “riescono a tirare fuori il peggio delle persone” e sono un “pessimo esempio per i nostri figli e le future generazioni”. In conclusione, la Valli ci ha tenuto a sottolineare che le critiche non la scalfiscono perché lei e Marco hanno sempre condiviso “messaggi di amore, di famiglia e valori positivi“.