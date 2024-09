Belen appare eccessivamente snella e si diffonde un video sorprendente: 'Sembra proprio la pubblicità di un vibratore'.

Belen Rodriguez è sempre stata aperta al pubblico sui suoi successi e difficoltà. Essa ama ritagliarsi del tempo, e a modo suo, condividere momenti della sua vita. Come l’intervista a Domenica in con Mara Venier, dove ha parlato del suo periodo di forte depressione scatenato da una delusione amorosa. Naturalmente, sa fino a che punto può condividere la sua vita privata e molte cose restano nascoste. Ciò che resta nascosto è intenzionale, in quanto l’esposizione mediatica può anche accentuare problemi esistenti. Ma qualche dettaglio scivola sempre fuori. Il fatto che Belen soffra per l’instabilità dei suoi sentimenti non è un segreto. L’ultima serie di post su Instagram ha sollevato preoccupazioni. In alcune fotografie recenti, l’affascinante showgirl argentina sembra essere molto più magra del solito. Indossa un maglione bianco e una minigonna a pieghe nere che evidenziano le sue bellissime gambe, che sembrano più magre del solito. Potrebbe semplicemente essere una questione di inquadratura, ma non possiamo saperlo con certezza. Il suo ultimo video promozionale su Instagram ha suscitato perplessità. Commenti molto duri hanno colpito la Rodriguez. La maggior parte delle persone ritiene che il video sembri un annuncio per un vibratore e lo considera di cattivo gusto. Guardando attentamente il video, si capisce che sta promuovendo il suo lucidalabbra e l’intimo che indossa. Uno degli utenti ha commentato: “Per pubblicizzare un lucidalabbra davvero bisogna mostrare tanto?” Un altro ha aggiunto: “All’inizio sembrava uno spot per vibratori!“

Ci dispiace osservare che Belen sembra aver perso la sua direzione. C’è qualcosa di triste nel suo recente comportamento. Stiamo parlando, come è evidente, del peggior tipo di situazione: quella in cui una persona incomincia a suscitare pietà. Questa è l’impressione che ci ha lasciato Belen con i suoi ultimi post. In particolare, un video apparso in quest’ultimo periodo ci ha dato l’impressione che l’artista argentina stia perdendo il suo senso di orientamento nel lavoro. Non solo il materiale esplicito nel video sembra superfluo, ma anche l’esecuzione è chiaramente amatoriale. Ci sono persone che attraversano l’inquadratura senza alcun riguardo per la telecamera, contornate da tecnici che si spostano continuamente. Sembra che qualcosa non stia funzionando come dovrebbe.

Nel confronto tra le sorelle Rodriguez, Cecilia si distingue per la sua costante solidità. Ha da poco sposato ed è in grado di costruire un futuro stabile sia a livello personale che lavorativo. I commenti positivi che riceve sotto i suoi post sono costanti. Ciò fa sì che le differenze tra le due sorelle sembrano ancora più accentuate e aumenta la percezione che Belen possa aver perso il suo “focus”. Tuttavia continuiamo a sperare che tutto ciò non sia definitivo e che Belen possa intervenire presto per riprendere la giusta direzione.