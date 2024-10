La situazione sentimentale di Belen Rodriguez appare sempre più complessa. La sua storia con Angelo Galvano, iniziata alcuni mesi fa dopo la separazione da Elio Lorenzoni, sembra aver raggiunto un punto critico. A differenza di quanto avvenuto in passato, Belen ha deciso di essere più riservata riguardo alla sua vita privata, evitando di condividerla sui social media. Tuttavia, nonostante questa scelta, la coppia è stata notata insieme in diverse situazioni, dando l’impressione di una vera complicità. Alla fine dell’estate, però, sembrerebbe che ci sia stato un forte allontanamento. Nonostante alcuni recenti tentativi di riavvicinamento, il loro rapporto continua a mostrarsi fragile.

La cena a Milano

Recentemente, il settimanale Chi ha immortalato Belen e Angelo a Milano, durante una cena con amici, in un’atmosfera tutt’altro che serena. Nelle immagini, entrambi mostrano volti tesi, lontani dai ricordi di sorrisi e tenerezze di qualche mese fa. Al termine della serata, Belen sarebbe tornata da sola a casa, suggerendo che, sebbene la loro storia non sia ancora chiusa, la tranquillità fra loro è ancora distante.

La compagnia di Nicola

Parallelamente, il magazine Diva e Donna ha avvistato Belen con un altro uomo. Il giornale ha notato Belen mentre passeggiava per Milano con un misterioso accompagnatore, identificato come Nicola, un imprenditore. In compagnia, i due si sono scambiati abbracci e occhiate significative, rendendo difficile comprendere la natura del loro legame. L’affetto tra di loro è apparso evidente, lasciando spazio a molteplici interpretazioni su questa nuova conoscenza.

La presenza di Stefano De Martino

Infine, non si può ignorare la figura di Stefano De Martino, un ex marito che è ormai parte integrante della vita di Belen Rodriguez. Il settimanale Chi ha riportato non solo della cena con Angelo, ma anche di un’altra occasione in cui Belen ha incontrato il conduttore di Affari Tuoi. Dopo averla supportata nel trasloco, i paparazzi hanno colto De Martino mentre accompagnava l’ex moglie dopo aver prelevato il loro bambino dalla casa della madre, un’abitudine che si ripete quasi ogni pomeriggio. Sembra che la showgirl, in quel momento, non avesse una macchina a disposizione e abbia quindi colto l’occasione di ricevere un passaggio dall’ex consorte. Al momento, la loro relazione appare decisamente tranquilla, una situazione ben diversa dalle tensioni vissute l’anno scorso.