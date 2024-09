Belen risponde duramente all'intervista rilasciata da De Martino. Queste sono le sue affermazioni.

Stefano De Martino e la sua ex, la showgirl argentina Belen, continuano a far parlare di sé dopo la loro separazione. Nonostante la riservatezza di De Martino, la coppia è spesso al centro dell'attenzione, con Belen che esprime le sue considerazioni tramite i social media. Ha recentemente condiviso un messaggio esplicito, apparentemente riferito all'atteggiamento di De Martino nei confronti della loro relazione passata. Entrambi cercano di mantenere un rapporto pacifico per il bene del loro figlio Santiago. De Martino ha espresso il suo desiderio di dedicare più tempo alla famiglia, riducendo le ore di lavoro - un cambiamento desiderato in precedenza da Belen ma che non era arrivato in tempo per evitare la loro separazione. Questo ha portato Belen a riflettere sulla gestione della fine della loro relazione. La loro attuale situazione amorosa rimane complessa e non chiara.

Stefano De Martino è l’ospite del giorno al BSMT e l’argomento inevitabile è Belen, la sua ex. Nonostante il nuovo presentatore di Affari Tuoi cerchi di evitare il tema, finisce inevitabilmente per parlarne e lanciare strali velati. Dal canto suo, Belen, la celebre showgirl Argentina, non rinuncia alla possibilità di esprimere le sue considerazioni. Nelle sue storie Instagram, infatti, si può leggere una frase piuttosto eloquente. Tutti sanno che il rapporto tra i due non è dei più sereni, e che Stefano è noto per la sua riservatezza, spesso interpretata come un modo per nascondere le proprie colpe. Dopo l’intervista rilasciata la showgirl, Belen ha pubblicato un messaggio piuttosto esplicito: “Hai un difetto terribile: quando soffri scompari e ritorni solo quando stai meglio…”. Proseguendo nella lettura del post riferito da Belen, si parla di individui che, in seguito a una delusione amorosa, chiudono il cuore per difendersi. Il messaggio sembra riferirsi all’esperienza vissuta a causa della relazione con De Martino. La stessa Belen ne aveva parlato ampiamente in un’intervista con Mara Venier a Domenica In. De Martino ha commentato l’intervista, confessando di sentirsi offeso dalle parole di Belen, pur non negando la sua responsabilità. La cosa che più impressiona di tutto questo è quanto la figura di Stefano sembri ancora essere una ferita aperta per Belen. Il loro è stato un amore pieno di alti e bassi e appare evidente che entrambi faticano a mettere definitivamente la parola fine a questa storia.

Infatti, mentre Belen persiste nei suoi collegamenti “transitori” e poco solidi, Stefano si autodefinisce un single deciso. Entrambi sono estremamente legati a Santiago, il loro figlio, e mantengono un rapporto pacifico e tranquillo per il bene del bambino. De Martino ha recentemente espresso il desiderio di dedicare più tempo a suo figlio. Ha intenzione di ridurre le ore di lavoro per concentrarsi di più sulla famiglia. Questo è esattamente quello che Belen avrebbe voluto prima della loro ultima separazione. La star dello spettacolo desiderava che Stefano passasse più tempo con la famiglia invece di dedicarsi completamente alla sua carriera. Questo “cambio di direzione” da parte di De Martino deve aver confuso Belen al punto di voler ribadire le sue considerazioni. Pertanto, ha definito come abbia preso cura di sé e si sia ripresa da sola, e come lui l’ha “abbandonata” al suo dolore. Ci chiediamo se la bella star dello spettacolo sia ancora impegnata. La situazione amorosa di entrambi è sempre un po’ nebulosa. Speriamo di non dover affrontare un altro “riaccendersi di un vecchio amore”.