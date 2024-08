Belen Rodriguez e Angelo, pace fatta? L'indizio social non sfugge

Belen Rodriguez e Angelo, pace fatta? L'indizio social non sfugge

Belen Rodriguez e Angelo, pace fatta? Gli indizi social e gli avvistamenti non mentono.

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano hanno fatto pace? Un dettaglio social non è sfuggito ai fan più attenti, che hanno subito pensato ad un ritorno di fiamma. Qual è la realtà dei fatti?

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano, pace fatta?

Qualche giorno fa, il settimanale Diva e Donna aveva annunciato la rottura tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano. A confermare la tesi della rivista, una mossa social di entrambi (via il segui su Instagram) e le parole dell’esperto di gossip Alessandro Rosica. Adesso, però, la situazione potrebbe essere cambiata ancora una volta: la showgirl argentina e il suo principe azzurro avrebbero fatto pace.

Belen Rodriguez e Angelo: il gesto non sfugge

Nelle ultime ore, Belen e Angelo sono tornati a seguirsi su Instagram. Non solo, i due sono in vacanza nello stesso posto, ossia l’isola di Albarella, nel Parco del Delta del Po. Nessuna foto di coppia postata sui social per il momento, ma scatti alle stesse location.

L’indiscrezione su Belen Rodriguez e Angelo

A confermare la pace fatta anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto diverse segnalazioni. Pare che Belen e Angelo si siano concessi anche un giro in golf car senza preoccuparsi degli occhi indiscreti degli abitanti e degli altri villeggianti.