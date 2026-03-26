Belen Rodriguez torna di nuovo al centro delle cronache e non per un qualcosa legato alla sua sfera privata quanto più legato alla sfera professionale difatti è stato fatto un annuncio incredibile che ha mandato in estasi migliaia di fan dato che tornerà in un programma che l’ha vista molto apprezzata. Scopriamo quindi cosa succederà a brevissimo.

Belen, i passi falsi di Fabrizio Corona

In questa storia non poteva mancare lo zampino di Fabrizio Corona, difatti il Re dei Paparazzi nel suo programma falsissimo aveva più volte annunciato diversi movimenti di Belen a livello professionale.

Ad esempio aveva annunciato nel 2023 che avrebbe lasciato lei, a causa di un litigio con Maria De Filippi, il programma “Tu Si Que Vales” contrariamente a quanto dichiarato, smontando di fatto l’idea del licenziamento.

Ora Fabrizio non si è espresso in merito a questa assoluta novità perché anche lui non ne sapeva nulla e comunque si tratta di un’opportunità professionale che esula totalmente da quanto dichiarato in passato.

Ospite di “Amici” il prossimo 28 marzo

Belen Rodriguez sarà l’ospite illustre del secondo serale di “Amici” difatti Maria De Filippi l’ha invitata a tornare sul palco che l’ha già vista protagonista in passato.

Sarà sul palco e presumibilmente ballerà, incantando il pubblico con le sue movenze, oltre a conoscere i ragazzi in gara e a lanciare per loro un messaggio positivo nella speranza che il percorso possa rivelarsi il più fruttuoso possibile.

L’annuncio è arrivato dalla pagina di X ufficiale del programma tv ed è stato confermato dal sito specializzato in tv e gossip Biccy.it non resta quindi che attendere sabato sera con l’ansia giusta per vedere cosa regalerà ai milioni di fans.