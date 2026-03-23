Il dibattito sul referendum sulla giustizia ha assunto una forte rilevanza pubblica non solo per l’esito delle urne, ma anche per il clima mediatico e politico che lo ha accompagnato. La partecipazione della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in contesti comunicativi non tradizionali, come il podcast di Fedez, ha contribuito ad accendere l’attenzione e le polemiche. Fabrizio Corona è intervenuto sull’argomento per dire la sua dopo la sconfitta al voto.

Esito del referendum e posizione della premier Giorgia Meloni

“Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione”. Con queste parole, pronunciate in un videomessaggio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’esito del referendum sulla giustizia, sottolineando il risultato favorevole al “No”. Nel suo intervento ha ribadito il principio della sovranità popolare, affermando che “La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza”. Ha poi ricordato come l’esecutivo abbia portato avanti una proposta coerente con il proprio programma elettorale, spiegando: “Il governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale”. La premier ha evidenziato anche la scelta di affidare la decisione finale ai cittadini, dichiarando: “L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini, e i cittadini hanno deciso. E noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione”.

Referendum Giustizia, Corona contro Giorgia Meloni e Fedez: “Cosa ha fatto vincere il no”

Il dibattito si è spostato anche sui social, dove non sono mancate reazioni forti e commenti critici. Fabrizio Corona ha espresso un giudizio netto su X, fissando in evidenza il proprio messaggio: “Come previsto, l’ospitata della Meloni in quel terribile podcast ha fatto vincere il NO”. Un’affermazione che non si limita a commentare il risultato del referendum, ma che assume i toni di una critica diretta e polemica, rivolta indirettamente anche a Fedez e al suo podcast, Pulp Podcast, che aveva ospitato la premier.