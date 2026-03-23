Il Referendum sulla Giustizia ha rappresentato un momento centrale della cronaca politica italiana, attirando grande attenzione sin dalle prime ore dello scrutinio. Con l’arrivo dei dati e il progressivo delinearsi della vittoria del “no”, si è sviluppata una forte reazione sia nelle piazze sia all’interno degli ambienti istituzionali. In particolare, tra i magistrati si è registrato un clima di attesa seguito da partecipazione emotiva.

Esito del Referendum sulla Giustizia e mobilitazione nelle piazze

Con oltre 61.166 sezioni scrutinate su 61.533, il referendum sulla giustizia si conclude con la vittoria del “No”, che raggiunge il 53,74% rispetto al 46,26% dei consensi favorevoli. La diffusione dei risultati ha immediatamente innescato reazioni nelle piazze di diverse città italiane, dove i sostenitori del rifiuto della riforma si sono radunati scandendo lo slogan «Ha vinto il no. Meloni dimissioni!».

Le iniziative, promosse da Potere al Popolo e dal Comitato No Sociale, hanno coinvolto grandi centri urbani come Roma (piazza Santi Apostoli), Milano (piazzale Loreto), Napoli (Largo Berlinguer) e Torino (piazza Castello), oltre a numerose altre realtà locali tra cui Bologna, Cuneo, Padova, Pisa e Verona. La partecipazione popolare, cresciuta con il passare delle ore, ha trasformato questi appuntamenti in momenti di aggregazione politica e sociale, accompagnati da cori, bandiere e interventi spontanei. In molte piazze si è sottolineato come il voto rappresenti non solo un giudizio sulla riforma, ma anche una presa di posizione più ampia sul rapporto tra cittadini e istituzioni.

Referendum Giustizia, la sorprendente reazione dei magistrati dopo la schiacciante vittoria del No

All’interno degli ambienti giudiziari, il risultato è stato accolto con forte partecipazione emotiva e un senso diffuso di sollievo. A Napoli, nella sede dell’Associazione Nazionale Magistrati, una cinquantina di magistrati ha seguito lo scrutinio tra canti come “Bella ciao” e brindisi con champagne. Tra i presenti anche Aldo Policastro, accolto con entusiasmo al grido «Aldo, Aldo», insieme a Ettore Ferrara, protagonisti dei festeggiamenti.

Scene analoghe si sono verificate a Milano, dove abbracci e lacrime di gioia hanno accompagnato le prime proiezioni; un magistrato ha commentato con soddisfazione: «Ora possiamo cominciare a respirare», mentre un altro ha dichiarato: «È un buon giorno». Il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia ha parlato di «un momento molto commovente, perché ha vinto la Costituzione», evidenziando il valore dell’alta partecipazione. Anche Nicola Gratteri ha offerto una lettura più ampia dell’esito, sottolineando: «La vittoria del No al referendum rappresenta un segnale forte e chiaro: la società civile è viva, attenta e pronta a mobilitarsi quando sono in gioco principi fondamentali».

In molte sedi giudiziarie, dopo le prime reazioni, i magistrati hanno proseguito incontri e riunioni trasformatisi in veri e propri momenti celebrativi, mentre fuori dai palazzi di giustizia continuavano ad arrivare cittadini e attivisti, a testimonianza di un risultato percepito come significativo per l’equilibrio istituzionale e per il futuro del sistema giudiziario.